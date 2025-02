Le réseau PlayStation Network ne répond plus: "On ne sait pas s’ils se sont fait pirater ou si les serveurs ont lâché"

Selon le site DownDetector, des dizaines de milliers de signalements ont été enregistrés en l’espace de quelques heures, confirmant une interruption d’envergure mondiale.

Le PSN étant essentiel pour le multijoueur, les achats dématérialisés et l'accès aux contenus additionnels, cette panne affecte l’ensemble des utilisateurs PlayStation.

Sony a rapidement confirmé la panne via son compte Twitter officiel et sur sa page "statut du réseau".

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

