Les compétences numériques des Belges progressent, mais l'objectif de l'UE est encore loin

Les Belges obtiennent les meilleurs résultats dans les domaines de la communication en ligne (83%) et de la culture numérique (74%). À l'opposé, il reste encore du chemin à faire en matière de création de contenu numérique (52%) et de protection de la vie privée (40%).

Ce sont les étudiants et les personnes occupées qui possèdent le plus de compétences numériques: 72% et 67% d'entre eux, respectivement, possèdent au moins des compétences numériques de base. Les chômeurs (47%), les inactifs (41%) et les retraités (40%) éprouvent plus de difficultés. L'âge et le niveau d'instruction jouent également un rôle. On observe une nette baisse des compétences numériques après 45 ans et chez les personnes à faible niveau d'instruction.