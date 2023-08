Les données personnelles des 10.000 policiers d'Irlande du Nord diffusées par erreur

Les noms des 10.000 policiers d'Irlande du Nord ont été rendus publics par erreur durant deux heures et demi. Il s'agirait d'une erreur humaine, a reconnu la police, qui avait répondu à une demande d'information mais a cependant révélé plus d'informations que celles demandées.

En effet, outre le nombre d'officiers et de membres du personnel et leur grade, leurs initiales et leurs noms de famille ont également été mis en ligne.

La police s'est excusée pour cette fuite de données.