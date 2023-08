Les géants du net désormais astreints en Europe à des règles sans précédent

Le DSA (Digital Services Act) s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marchés et moteurs de recherche, parmi lesquels Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) ou TikTok.

Les géants du net doivent à partir de vendredi répondre dans l'Union européenne d'obligations renforcées pour lutter contre les contenus illicites et se montrer plus transparents, sous peine de lourdes amendes, en vertu d'une nouvelle législation sans équivalent dans le monde.

Ces entreprises, qui comptent chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'UE, sont soumises à de nouvelles obligations pour combattre la désinformation, la haine en ligne, la pédopornographie ou encore les contrefaçons, et ce sous la surveillance de la Commission européenne.

"L'Europe est aujourd'hui la première juridiction au monde où les plateformes en ligne ne bénéficient plus d'un +passe-droit+ et ne fixent plus leurs propres règles. Elles sont désormais des entités réglementées au même titre que les institutions financières", a déclaré le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, promettant de "faire respecter scrupuleusement le DSA".

Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial de leur groupe et, en dernier recours, en cas d'infractions graves répétées, à une interdiction temporaire d'exercer dans l'UE.