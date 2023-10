Les jeunes Français moins présents sur les réseaux sociaux, selon une étude

Selon une enquête de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de 2021, la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi et plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient présents sur ces plateformes.

D'après Heaven, YouTube (non considéré comme une plateforme sociale par l'étude) reste la plateforme préférée des plus jeunes, avec une utilisation stable, mais "l'usage de la grande majorité des plateformes est en décroissance" par rapport à l'année dernière, notamment Snapchat, TikTok, Instagram et WhatsApp.

La prochaine édition du baromètre permettra de déterminer s'il s'agit d'une tendance ou d'un effet saisonnier, alors que le cyberharcèlement est de plus en plus évoqué dans l'actualité et que le Parlement a voté cette année une loi imposant aux réseaux sociaux de refuser l'accès à leurs services aux moins de 15 ans, sauf avec l'accord d'un des parents.