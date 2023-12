Les tests de Mathieu: JBL sort la carte vintage pour ses dernières enceintes "intelligentes", que valent-elles ?

Depuis une dizaine d'années, l'écoute de la musique à la maison a fortement évolué. Les dernières "chaînes hi-fi" et leur CD ont disparu des salons, remplacées par le streaming musical et l'apparition d'enceintes dites connectées. Ces dernières diffusent la musique en provenance de votre smartphone (connexion Bluetooth), ou se connectent elles-mêmes (via votre réseau Wi-Fi typiquement) aux services de Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, etc… La célèbre marque JBL tente de réunir le meilleur des deux mondes avec sa dernière gamme très stylée, baptisée Authentics. J'ai pu essayer les modèles de 200 (329€) et 300 (429€).

Tout d'abord, le look . La marque fait appel à son passé glorieux en mêlant une grille d'enceinte en tissu avec reliefs carrés (ça s'appelle Quadrex, on le retrouve sur la L-100,), du (simili) cuir sur le pourtour, de l'aluminium couleur bronze sur le cerclage et sur la poignée du modèle 300 (car ce dernier, équipé d'une costaude batterie, est transportable). Le tout dans un traditionnel form factor rectangulaire. À titre personnel, j'adore. Un design qui claque dans toutes les maisons, son côté "rétro" ne le rendant pas "vieillot" pour autant. Un bel équilibre, accentué par les trois grosses molettes contrôlant le volume, le niveau de basses et celui des aigus. Plus besoin d'aller dans les réglages des applications quand vous changez de style musical. Petit bémol: ces molettes ont beau avoir un cerclage coloré indiquant temporairement le niveau quand on les tourne, elles ne sont pas très réactives ; ce qui est perturbant, surtout pour le volume. Il faut attendre 1 ou 2 secondes, il faut y aller en douceur sinon vous allez sans cesse passer de "beaucoup trop fort" à "inaudible". Un dosage à revoir via une mise à jour, selon moi.

L'autre technologie, nettement plus sophistiquée et intelligente, c'est l'enceinte dite "réseau" . La JBL se connecte, après configuration via l'application JBL One, à votre routeur Wi-Fi (ou avec un câble). Votre smartphone devient alors une télécommande pour ces Authentics qui sont compatibles avec tout ce que vous pouvez imaginer: Chromecast built-in pour tous vos appareils Android, AirPlay pour tous vos appareils Apple, et même Alexa Multi-Room Music si vous avez du matériel Amazon chez vous (la gamme Echo utilisant l'assistant vocal Alexa). Dès lors, depuis l'application musicale de votre smartphone, depuis votre smartwatch ou votre enceinte connectée, voire via votre assistant vocal préféré, vous pouvez demander à votre enceinte JBL de diffuser la musique de votre choix (type Spotify ou TuneIn pour la radio).

Offrir toutes ces options a un coût, mais en 2023, il est essentiel pour un produit qu'on veut durable d'être le plus compatible possible. Et même si JBL n'a pas pris le risque de se lancer dans une application gérant la musique et le multi room (comme le propose Sonos depuis de nombreuses années), il est possible d'assigner vos enceintes Authentics à différentes pièces de votre maison, pour autant que vous ayez au préalable configuré une "maison connectée" via Google Home, Apple HomeKit, Alexa, etc.

Et le son ?

JBL sait y faire avec la qualité du son, personne n'a jamais remis ça en cause. Le 200 est équipé de deux haut-parleurs haute fréquence de 25 mm pour faire ressortir les détails de votre musique, tandis que le haut-parleur de graves de 12,7 cm et le radiateur passif orienté vers le bas de 15,2 cm s'occupent des basses, qui sont assez profondes si on pose l'enceinte sur un meuble en bois, par exemple. Sur le 300, les haut-parleurs gagnent environ 1 cm, permettant un peu plus de puissance (100W contre 90W pour le 200). Les deux modèles tiennent assez bien le coup si on pousse le volume, preuve que les composants et l'assemblage sont de bonne qualité. Et avec les molettes, à vous de trouver l'équilibre entre les voix/aigus et les instruments/basses, pour faire simple:

Globalement, j'apprécie la chaleur de ces deux Authentics (je n'ai pas essayé le modèle 500), il y a une spatialisation naturelle du son, les instruments se détachent les uns des autres, tout comme la voix. Si on compare avec une petite Sonos One, best-seller des enceintes réseau à 200€ environ, les modèle 200 et 300, plus chers, délivrent un son plus riche, plus profond, plus ample.

Portable !

Laissons la 200 de côté pour évoquer la particularité de la 300. La différence de prix de 100€ ne s'explique bien sûr pas par les 10W de puissance supplémentaires. Il y a une batterie de 800 mAh qui permet environ 8h d'écoute, selon JBL. Durant mon test de 2 semaines, j'ai régulièrement écouté de la musique sans me soucier de l'état de la batterie, et elle commençait à être dans le rouge (cela s'affiche sur la jauge sous le bouton 'favori', voir ci-dessus). Une autonomie très raisonnable, et bien gérée. Il faut préciser que l'enceinte se met en mode veille profonde automatiquement quand elle est inactive (au choix après 15, 30, 60 minutes ou… jamais), ce qui lui permet de tenir le coup sur la durée. Il faut logiquement la rallumer à la main, via le bouton ON/OFF situé à côté des boutons "Bluetooth" et "Mettre la chanson en favori". La limite est donc là: si vous lancez votre application musicale, celle-ci ne verra pas la 300 si elle est en veille, et elle ne pourra pas l'allumer à distance.

Mais cette portabilité vous permet de déplacer facilement votre enceinte dans la maison, et même au fond du jardin où, si elle ne capte plus le Wi-Fi, devra être basculée en Bluetooth pour lire le contenu à partir du smartphone, lui-même pouvant diffuser du Spotify via la 4/5G. Un vrai plus qui rend la 200 un peu limitée, si on compare les deux modèles. Réfléchissez donc bien avant d'investir: si vous écoutez tout le temps la musique au même endroit dans votre appartement, contentez-vous du 200. Si vous avez une grande maison et savourez d'emmener votre musique au jardin ou en pique-nique, optez pour la 300.