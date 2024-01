L'IA va aussi créer de nouveaux emplois, selon le patron d'Adecco

REPONSE: "C'est probablement la plus grande révolution à laquelle nous sommes en train d'assister depuis plusieurs décennies. Cela va être énorme. Et soyons clair, personne ne sait vraiment ce qui va se passer au cours des cinq prochaines années.

D'un côté, il y a toute la productivité que cela va apporter à la façon dont les gens travaillent. Plus largement, cette augmentation de la productivité va aussi détruire certaines des tâches exécutées.

Et personne ne sait véritablement quel va être l'équilibre entre les postes qui vont être détruits ou perturbés et ceux qui vont être créés. L'expérience par le passé nous indique qu'il y a plus ou moins un équilibre entre les deux. C'est ce que nous avions vu avec l'Internet ou la digitalisation.