L'intelligence artificielle en soutien du jury pendant les Mondiaux de gymnastique

Le jury qui juge les gymnastes lors des Mondiaux de gymnastique artistique, qui se tiennent à Anvers depuis le 30 septembre et jusqu'au 8 octobre, ont reçu pour la première fois le soutien de l'intelligence artificielle via le "Judging Support System" (JSS). Cela permet notamment d'analyser de manière plus précise et presque en temps réel les mouvements des gymnastes.

Ce nouvel outil d'évaluation est un projet de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) et du fabricant japonais d'électronique Fujitsu. La précédente version du JSS fonctionnait grâce à des capteurs, mais l'intelligence artificielle est désormais utilisée pour analyser les images vidéos. "Le système garantit une évaluation plus juste, précise et complète, en soutien du jury dans l'évaluation des performances", précise-t-on.

Selon Fujitsu et la FIG, les compétences des gymnastes sont devenues de plus en plus complexes et affinées ces dernières années, et disposent d'un entraînement et d'un équipement de plus en plus professionnels.