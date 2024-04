Londres va interdire Terrorgram collective, "un réseau de terroristes néo-fascistes"

Le Royaume-Uni va interdire et placer sur sa liste des organisations terroristes Terrorgram collective, un groupe d'extrême-droite sur internet, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur britannique, le présentant comme "un réseau de terroristes néo-fascistes".

"La menace terroriste d'extrême-droite grandit et évolue, particulièrement à travers la radicalisation d'individus de plus en plus jeunes sur internet", alerte le Home Office dans un communiqué.

Le Royaume-Uni va devenir le premier pays à interdire Terrorgram collective, selon le ministère. Et ce groupe sera "le premier réseau terroriste en ligne à être interdit" dans le pays, ajoute-t-il.