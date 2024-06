L'ONU publie ses grands "principes" pour lutter contre la désinformation en ligne

"A l'heure où des milliards de personnes sont exposées à des arguments fallacieux, des déformations (de la vérité), et des mensonges, ces principes tracent un chemin clair, enraciné dans les droits humains, y compris les droits à la liberté d'expression et d'opinion", a commenté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un communiqué.

En présentant il y a un an une note d'orientation soulignant le "risque existentiel" pour l'humanité de la désinformation en ligne, même avant le développement fulgurant des nouveaux outils de l'intelligence artificielle, il avait proposé d'élaborer une sorte de code de conduite qui ferait référence en la matière.

Après des consultations avec divers acteurs du secteur, le document publié lundi, sans aucune force contraignante, liste cinq grands principes: confiance et résilience sociétale; médias indépendants, libres et pluralistes; transparence et recherche; émancipation du public; et incitations positives. L'ONU espère les voir décliner par les grands acteurs (plateformes, médias d'information, Etats, et ONU).

Alors que certains Etats sont accusés d'être eux-mêmes des sources de campagne de désinformation, le document se penche particulièrement sur les grandes entreprises de la tech qui permettent la propagation de ces messages, comme les réseaux sociaux et moteurs de recherche.