L'ULB annonce la suspension de ses activités sur le réseau social X

L'ULB explique cette décision de quitter le réseau social racheté en 2022 par Elon Musk par son "évolution éditoriale, le démantèlement du service de modération, la modification des règles d'accès aux données, ainsi que le retrait du code européen des bonnes pratiques contre la désinformation en ligne". L'université estime par ailleurs que X, par ces diverses décisions, "accroit le risque de désinformation et de partage de contenus haineux, illicites ou violents à l'échelle mondiale".

Ce réseau social entre "en contradiction avec (ses) valeurs humanistes et (sa) démarche scientifique", indique encore l'ULB. L'institution bruxelloise précise toutefois qu'elle restera présente sur d'autres réseaux sociaux, comme LinkedIn, Instagram ou TikTok, et qu'elle continuera de communiquer via son site internet.