Meta double ses profits et investit encore plus dans l'intelligence artificielle

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a doublé son bénéfice net sur un an au premier trimestre, engrangeant 12,4 milliards de dollars, un résultat encore meilleur que celui attendu par le marché, enthousiasmé par les perspectives du groupe américain dans l'intelligence artificielle (IA).

Le géant des réseaux sociaux a vu son chiffre d'affaires trimestriel grimper de 27%, atteignant 36,5 milliards de dollars, d'après son communiqué de résultats publié mercredi.

Meta a précisé qu'elle prévoyait des dépenses plus élevées que prévu pour cette année dans les infrastructures et la recherche et développement pour l'IA.