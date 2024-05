Microsoft intègre l'IA générative directement dans ses PC

Le géant informatique américain estime que plus de 50 millions de "PC IA" seront vendus dans les douze mois à venir, étant donné l'appétit des développeurs et du public pour ces assistants numériques qui anticipent leurs besoins.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, a lancé fin 2022 la révolution de l’IA générative, qui permet de produire des contenus sur simple requête en langage courant, et donc d’interagir avec les machines comme jamais auparavant.

Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, et son rival Google, sont engagés dans une course effrénée au déploiement d’outils d’IA générative toujours plus perfectionnés et intuitifs.

Apple, principal concurrent de Microsoft du côté des ordinateurs et systèmes d’exploitation, est resté discret sur l’IA générative jusqu’à présent.

Mais il devrait présenter ses propres innovations en juin, après avoir déjà lancé ce mois-ci de nouvelles tablettes dotées de capacités améliorées à gérer les tâches d’IA.

- Doper les abonnements -

Pour Microsoft, "l'objectif sous-jacent est de déployer davantage de fonctions Copilot et d'IA qui vont entraîner plus de souscriptions à ses formules d’abonnement et une plus grande utilisation (de ces nouveaux outils) par sa base d’utilisateurs via les nouveaux ordinateurs portables Surface ainsi que les mises à jour de Windows", a commenté Dan Ives, analyste de Wedbush.

L'annonce arrive après celles de Google la semaine dernière. Le numéro un mondial de la publicité numérique a exposé sa vision d'assistants IA toujours plus omniscients, prêts à faciliter la tâche des consommateurs sur tous ses services, de la rédaction des messages à la planification des repas et des vacances, ou encore des séances de sport.

Et sur le moteur de recherche, les utilisateurs vont désormais obtenir des réponses rédigées par l'IA, au-dessus des habituels liens renvoyant vers des sites web (seulement aux Etats-Unis, dans un premier temps).

Longtemps considéré comme le leader de l'intelligence artificielle, Google a semblé pris de court quand OpenAI a lancé la révolution de l'IA générative avec ChatGPT fin 2022.

En février 2023, Microsoft a même tenté de percer dans la recherche en ligne, en présentant un nouveau Bing (son moteur de recherche) dopé à la technologie développée par OpenAI.

Peine perdue : Google est resté largement dominant.

Mais les deux géants informatiques rivalisent depuis à un rythme ultra rapide, à coup de nouveaux modèles plus impressionnants, de puces plus perfectionnées, et surtout d'outils et d'assistants IA pour les développeurs, les entreprises et le public.

Cette stratégie ravit Wall Street, car les deux entreprises sont aussi des acteurs majeurs du cloud (informatique à distance), où l'intégration de services d'IA générative pour leurs clients professionnels commence déjà à porter ses fruits.

Cette activité devrait rapporter quelques 25 à 30 milliards de dollars supplémentaires par an à Microsoft d'ici 2025, estime Dan Ives, qui voit dans le groupe informatique et OpenAI les "leaders de cette révolution IA".

Microsoft a injecté environ 13 milliards de dollars ces dernières années dans la start-up star de la Silicon Valley.

Mais cette expansion effrénée inquiète les autorités, qui peinent à encadrer des sociétés déjà très puissantes.