Mondial féminin de foot: plus d'une joueuse sur cinq cible de cyberharcèlement

Plus d'une joueuse sur cinq ayant participé cette année au Mondial féminin de football a été la cible de messages insultants, discriminatoires ou menaçants en ligne, révèle une étude publiée par la Fifa et la Fifpro, le syndicat des joueuses et des joueurs.

Selon la Fifa, 152 joueuses ont été la cible de tels messages, dévoile l'instance dans cette étude fondée sur l'analyse de 5,1 millions de publications sur internet et des commentaires sur 697 joueuses et entraîneurs qui avaient pris part au tournoi organisé à l'été 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, et remporté par l'Espagne.

Près de 50% de ces messages injurieux étaient homophobes, sexistes ou à caractère sexuel, selon l'étude publiée lundi, qui estime en outre que les joueuses du Mondial féminin avaient 29% de chances supplémentaires d'être la cible de commentaires insultants que leurs homologues masculins lors du Mondial-2022 au Qatar.