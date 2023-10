Musk annonce l'arrivée prochaine de deux nouvelles formules d'abonnement payant sur X

Le réseau social X (anciennement Twitter) proposera prochainement deux nouvelles formules d'abonnement payant: une variante moins chère que l'abonnement actuel à X Premium et qui proposera tout de même l'affichage de publicités, ainsi qu'une version plus chère sans publicité. L'annonce a été faite vendredi par le propriétaire du réseau social, Elon Musk.

Aucun prix, ni détail n'a toutefois été donné concernant ces nouvelles formules. Cette décision intervient alors que X a annoncé mercredi que les nouveaux utilisateurs du réseau social en Nouvelle-Zélande et aux Philippines devront désormais payer un dollar pour accéder à la plateforme et écrire des messages. Cette mesure a été prise pour éviter les comptes automatisés adeptes du spam, selon Elon Musk.

Il n'est pas encore certain qu'il y ait un lien entre cette option payante introduite en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, et la formule d'abonnement moins chère proposée vendredi par Elon Musk.