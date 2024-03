Nouveau record du bitcoin, à plus de 69.000 dollars

Le bitcoin a atteint un nouveau record historique mardi, porté par l'ébullition du secteur des cryptomonnaies depuis l'approbation sur le marché américain d'un nouveau type de placement accessible à un plus large public.

"Le prix du bitcoin a atteint de nouveaux sommets" et continue de grimper, relève James Harte, analyste chez Tickmill, qui estime que investisseurs restent "résolument optimistes sur "les perspectives de hausse".

La première des cryptomonnaies par la capitalisation, qui pèse plus de 1.300 milliards de dollars à ce jour selon le site Coingecko, a entamé une course folle depuis plusieurs mois.

Son prix a bondi de plus de 50% depuis le début de l'année seulement, et a triplé depuis un an, soit une spectaculaire remontée après l'effondrement des cours dans la foulée du naufrage de plusieurs géants du secteur fin 2022.