OpenAI: le créateur de ChatGPT ouvre un bureau à Dublin

L'entreprise loue "la vigueur de l'écosystème technologique et de start-up à Dublin ou des villes comme Cork, Galway et Limerick", poursuit OpenAI qui se dit "prêt à collaborer avec le gouvernement sur sa stratégie nationale d'intelligence artificielle, ou à travailler avec l'industrie, les start-up et les chercheurs".

OpenAI est confrontée à une baisse de popularité de son service ChatGPT, après un engouement historique lors de sa mise en ligne.

OpenAI fait également face à des résistances de plus en plus vives des médias et autres plateformes en raison de ses implications éthiques et sociétales.