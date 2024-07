Partage illégal de données: la justice norvégienne confirme une amende record pour Grindr

En 2021, l'autorité norvégienne de protection des données (Datatilsynet) avait mis à l'amende Grindr, qui se présente comme "le plus grand réseau mondial de rencontres pour les personnes gays, bi, trans et queer", lui reprochant d'avoir fourni entre juillet 2018 et avril 2020 des données de ses utilisateurs à des tiers pour du marketing ciblé.

Le groupe avait notamment été épinglé pour avoir partagé avec des annonceurs les coordonnées GPS, des éléments du profil de ses utilisateurs (âge, sexe, etc.) et le fait même qu'ils utilisent l'appli, donnant ainsi des indications sur leurs préférences sexuelles.