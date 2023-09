Première campagne publique depuis 20 ans contre les violences sexuelles aux enfants

Le gouvernement lance mardi une campagne sur l'inceste --une première en France-- et les violences sexuelles que subissent 160.000 enfants chaque année, selon les experts, tandis que la télévision diffuse un documentaire et un film de fiction sur ce sujet longtemps tabou.

Cette opération nationale, qui commence mardi sur les réseaux sociaux et médias avant de s'afficher dans les lieux publics et les salles de cinéma, est une préconisation de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), associée à sa conception.

"Une campagne courageuse, qui ne cherche pas à minimiser la réalité et la peur, la souffrance d’un enfant", commente pour l'AFP le juge Edouard Durand, coprésident de la Ciivise.

"Il est fondamental que par cette campagne, le gouvernement dise +l'inceste existe+ et +c'est un problème public, et pas privé+. La tentation de chacun est de se dire +ça ne me regarde pas, je ne veux pas me mêler des affaires des autres+", ajoute-t-il.

Charlotte Caubel rend visite mardi au service national d'écoute, la ligne 119-Enfance, accompagnée du porte-parole du gouvernement Olivier Véran et de l'actrice Muriel Robin.