PS et MR suscitent le plus de réactions sur les réseaux sociaux (consultant)

Le Parti socialiste et le Mouvement réformateur, au niveau francophone, ainsi que la N-VA et le Vlaams Belang, en Flandre, sont les partis qui provoquent le plus de réactions sur les principaux réseaux sociaux, selon un nouvel outil d'analyse du cabinet de conseil Gosselin & de Walque.

Ce résultat émane d'un baromètre "Mozaiiq" sur base de près de 30 millions de publications ces trois derniers mois. Les réactions, commentaires et partages des publications de milliers de personnalités et institutions publiques, partis politiques et médias ont été analysées sur Facebook, Instagram, YouTube, X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

"Cet outil d'intelligence stratégique permet de mieux refléter l'impact de ces publications sur les réseaux sociaux", assurent les consultants. "Le nombre de vues ne permet pas de connaître l'influence d'une publication. La portée - soit le nombre de réactions, commentaires et partages - semble être un critère plus objectif et intéressant, car elle se base sur l'action des personnes".