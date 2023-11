Pyongyang suspend l'accord militaire de 2018 avec Séoul

"Nous allons annuler les mesures militaires prises pour prévenir les tensions et les affrontements militaires sur terre, sur mer et dans l'air, et nous allons placer des forces armées puissantes et des équipements militaires perfectionnés dans les zones frontalières", a déclaré le ministère de la Défense du Nord, selon Yonhap.

Le ministère a déclaré qu'il "ne sera plus tenu" par l'accord signé avec la Corée du Nord le 19 septembre 2018, selon la même source.