Royaume-Uni: la commission électorale victime d'une cyberattaque

Les hackers auraient ainsi eu accès aux noms et adresses de toutes les personnes inscrites sur les listes électorales au Royaume-Uni entre 2014 et 2022, ainsi que les coordonnées des électeurs inscrits à l'étranger. Les pirates informatiques auraient pénétré des serveurs contenant des courriels, des systèmes de contrôle et des copies de listes électorales.

L'organisme indépendant qui supervise les élections indique travailler avec le Centre national de la cybersécurité au Royaume-Uni et des experts externes afin de faire la lumière sur ces tentatives d'intrusions et de mieux protéger les systèmes.