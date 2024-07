Sabotages sur le réseau SNCF: le trafic devrait s'améliorer dimanche

Les travaux de réparation sur la ligne Atlantique (Bretagne, ouest et sud-ouest) devraient se terminer dimanche et 9 TGV sur 10 pourront y circuler dés la mi-journée, a indiqué la SNCF samedi après-midi.

Sur la ligne à grande vitesse Nord cependant, les dégâts demandent des "réparations plus importantes" et le trafic restera limité dimanche, avec 7 trains sur 10 et des retards de 1 à 2 heures.