Thaïlande: Microsoft va créer une infrastructure dédiée au développement de l'IA

Microsoft a annoncé mercredi qu'il allait créer en Thaïlande une infrastructure destinée à dynamiser le développement de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud computing, promettant de former plus de 100.000 personnes.

La Thaïlande a "une incroyable opportunité de bâtir un futur" tourné vers le numérique et l'intelligence artificielle, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella à Bangkok.