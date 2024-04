"Une grave régression": Meta supprime un outils jugé essentiel pour lutter contre la désinformation sur Facebook et Instagram

CrowdTangle, un logiciel considéré comme essentiel pour repérer et analyser la désinformation sur Facebook et Instagram, va être mis hors service par le géant des réseaux sociaux Meta, au grand dam de nombreux chercheurs et journalistes en cette année électorale majeure.

Le groupe reconnaît volontiers que lors des élections de 2019 en Louisiane, l'outil a aidé des fonctionnaires à identifier des fausses informations, telles que des horaires de bureaux de vote inexactes. Et lors du scrutin présidentiel de 2020, Facebook a proposé l'outil aux responsables électoraux américains de tous les États pour les aider à "identifier rapidement la désinformation, l'ingérence et la suppression d'électeurs".

Une tendance d'autant plus inquiétante que les scrutins sont propices à la diffusion de fausses informations qui nuisent au processus démocratique. "En cette année où près de la moitié de la population mondiale est appelée à voter, la suppression de l'accès à CrowdTangle limitera considérablement la surveillance indépendante des dommages" causés par la désinformation, déclare Melanie Smith, directrice de recherche de l'Institute for Strategic Dialogue. "Il s'agit d'une grave régression pour la transparence sur les réseaux sociaux."

CrowdTangle propose en outre au public des tableaux de bord pour suivre ce que les principaux candidats publient sur leurs pages officielles et de campagne. La fondation Mozilla, une organisation mondiale à but non lucratif, a demandé dans une lettre ouverte à Meta que le service soit conservé au moins jusqu'en janvier 2025.

"L'abandon de CrowdTangle alors que la bibliothèque de contenus est dépourvue d'une grande partie des fonctionnalités de base de CrowdTangle porte atteinte au principe fondamental de transparence", et constitue une "menace directe" pour l'intégrité des élections, indique la lettre signée par des dizaines d'observateurs et de chercheurs.

Informations peu flatteuses

Pour Andy Stone, porte-parole de Meta, les affirmations de la lettre sont "tout simplement fausses". Il assure que la bibliothèque de contenus contiendra "des données plus complètes que CrowdTangle" et qu'elle sera mise à la disposition des universitaires et des organisations électorales à but non lucratif.