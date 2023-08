Une nouvelle fonctionnalité arrive sur TikTok: elle ne concerne que les utilisateurs européens

TikTok va procéder à des changements pour se conformer aux nouvelles règles strictes de l'Union européenne, annonce vendredi la plateforme. Les utilisateurs européens auront ainsi désormais la possibilité de ne plus recevoir de recommandations de vidéos personnalisées qui, selon les critiques, créent une dépendance.

Le réseau social appartenant à l'entreprise chinoise ByteDance a également annoncé qu'il serait désormais plus facile pour les utilisateurs européens de signaler des contenus illicites. Les moins de 17 ans ne verront, eux, plus de publicités à partir de maintenant.

La législation européenne en cause

Le nouveau règlement européen sur les services numériques, le "Digital Services Act" (DSA), a pour but de mieux protéger la vie privée des utilisateurs et d'assurer une meilleure protection contre la désinformation, la publicité et les contenus préjudiciables.