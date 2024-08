Inondations et pluies diluviennes en Thaïlande: le bilan porté à 22 morts

Des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont tué 22 personnes en Thaïlande, ont déclaré lundi les autorités, mettant en garde contre de nouvelles montées soudaines des eaux cette semaine.

Plus de 30.000 foyers ont été touchés dans 13 provinces du nord et du sud au cours des dix derniers jours, a indiqué le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes dans un communiqué.