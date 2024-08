JO: derrière l'éclat du Stade de France, une logistique et des travailleurs de l'ombre

Ils sont près de 400 employés de Plaine Commune, établissement public territorial qui regroupe notamment les villes de Saint-Denis et Saint-Ouen, à avoir accepté de décaler leurs horaires et vacances estivales en famille pour faire partie de ces nombreuses petites mains qui s'affairent afin que ces Jeux olympiques dont une grande partie se déroulent en Seine-Saint-Denis demeurent "une fête".

Et avec ses 21 années d'expérience, il constate que le public olympique "n’a rien à voir, les gens sont plus respectueux".

"On s'est adapté pour que cela soit toujours propre", confie "l'ancien", de l'équipe de nuit. Il a connu la Coupe du monde de rugby, les concerts de Beyoncé et même la finale chaotique de la Ligue des champions en 2022.

Entre la Coupe du monde de rugby en 2023, dernier grand événement sportif au Stade de France, et les Jeux olympiques, "c'est le jour et la nuit", assure-t-elle.

Le Stade de France et ses près de 80.000 places se vident deux voire trois fois par jour avec les sessions du matin, d’après- midi et du soir, auxquels s'ajoutent les épreuves du Centre aquatique olympique, à deux pas, et les fans zones au bord du canal de Saint-Denis et du centre historique.

- "Métier physique" -

"Une logistique JO", a été mise en place pour que le badaud puisse "manger par terre", s'amuse le président de Plaine Commune et maire de Saint-Denis (PS) Mathieu Hanotin. "On a des retours ultra positifs des habitants, des touristes qui viennent et qui trouvent cela vachement propre", assure l'édile.

Des nombreux journalistes de l'AFP l'ont constaté aussi: Saint-Denis, deuxième ville d'Ile-de-France après Paris, n'a jamais été aussi étincelante !

Sur le parcours du spectateur entre les gares RER ou métro et le stade, 200 poubelles ont été installées.

"Offrir un maillage en corbeille de rue très dense fait qu'il y a moins de déchets au sol", explique Charlotte Lechat, responsable du service des déchets à Plaine Commune. "La nouveauté depuis la Coupe du monde de Rugby, c'est aussi l’expérimentation du tri et en comparaison, on a déjà collecté deux fois plus d’emballages."

Changement des sacs, ramassage des déchets à la pince en journée, balayeuse, souffleuses la nuit, lance à eau pour le crottin des chevaux de la police montée, dépôts sauvage… la liste des tâches ingrates est longue pour les agents d'entretien.

"C'est un métier physique", estime Abdoul-Karim, 39 ans, l'un des 70 agents se relayant jour et nuit autour du Stade de France.

Son salaire s’élève à 1.800 euros net hors heures supplémentaires et pour les JO, une prime a été accordée aux volontaires.

Pour Plaine Commune, le "coût propreté" pour les JO de Paris s'élève à 2,3 millions d’euros.

"Ce coût est à la charge du contribuable", reconnaît Mathieu Hanotin qui regrette la fin de la "taxe spectacle" depuis 2015 qui permettaient aux communes qui possèdent de grandes infrastructures sportives de compenser cette charge.

D'ici à 2025, il espère peser dans les négociations de la nouvelle concession du Stade de France pour une prise en charge d'"une part des poubelles".