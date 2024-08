La Méditerranée française à 30 degrés, une "anomalie" potentiellement dangereuse

R: Quand on a cette masse d'air caniculaire qui reste plusieurs jours, forcément on a des échanges entre l'océan ou la mer et l'atmosphère, et donc la température (de l'eau) va augmenter. Mais ça se fait de manière plus lente, parce qu'il y a une certaine inertie de l'océan ou de la mer.

Il est difficile de parler de record, puisque la bouée qui a mesuré ces 30 degrés est installée depuis 2014 seulement, donc on a peu de profondeur de données. Mais c'est une valeur notable, puisque c'est une anomalie de quatre degrés. La normale de température de la mer Ligurienne, cette partie de la mer Méditerranée, devrait être plutôt autour de 26 degrés à cette période. Et c'est ça qui est vraiment marquant, plus que l'aspect de record.

REPONSE: On a effectivement mesuré une température entre dimanche et lundi qui a dépassé les 30 degrés sur une bouée au large de Monaco, donc à proximité de la côte. Et une température qui avoisine les 30 degrés, très exactement de 29,7 degrés, sur la bouée Azur, qui, elle, est située à peu près à mi-chemin entre le continent et la Corse.

Plus un fluide va être chaud plus il se dilate, donc la hausse de température de la mer Méditerranée va être liée à une hausse de son niveau, que l'on va pouvoir constater au niveau du trait de côte.

Cette hausse de température liée à un épisode caniculaire, on la retrouve (déjà) à l'été 2022, puisque le 4 août 2022 on avait mesuré en Méditerranée une valeur de 30,8 degrés (de température en surface).

La Méditerranée est ce qu'on appelle un +hotspot+ du changement climatique. C'est un secteur géographique où on retrouve les effets du changement climatique et ça se traduit aussi sur la température de la mer. En ce moment, l'anomalie de température de la Méditerranée est positive, c'est-à-dire qu'elle est trop chaude par rapport à la normale.

Mais également, une mer plus chaude va plus évaporer, ce qui veut dire qu'on va avoir potentiellement plus d'eau contenue dans l'atmosphère et un potentiel de précipitations qui va être plus important, puisque l'atmosphère sera chargée avec plus d'humidité.

Par ailleurs, les mers et les océans accumulent actuellement 90% de l'excédent de chaleur de l'atmosphère, c'est-à-dire que quand on dit que la température moyenne de la Terre augmente avec le changement climatique, une majeure partie de cette augmentation de température est en fait absorbée par les océans qui se réchauffent. Et donc forcément le suivi de la température de l'océan va avoir un grand intérêt pour le suivi du changement climatique. Mais également plus quotidiennement pour le suivi de la situation météorologique. Parce qu'une mer chaude est un facteur aggravant, notamment pour les épisodes méditerranéens (précipitations intenses) que l'on connaît dans le sud de la France.