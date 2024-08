La rainette verte fait son retour en Belgique, après une quasi-extinction

La rainette verte fait son grand retour en Belgique, avec quelque 11.000 mâles déjà dénombrés, selon Natuurpunt. Un chiffre remarquable, car ce petit amphibien avait presque disparu au début du siècle. Grâce aux températures actuelles, plus élevées, davantage de nourriture est disponible pour cette espèce.

Le nombre de spécimens de rainette verte, ou "Hyla abrorea" en latin, a récemment connu une importante croissance sur notre territoire. En 2003, seuls 97 mâles avaient été recensés en Flandre, au Limbourg et à la Côte notamment. Cette année, les associations de protection de la nature ont dénombré un record de 11.144 individus. Environ 70% de ces grenouilles ont été observées dans le Limbourg.

"Les organisations de protection de la nature et les pouvoirs publics ont investi dans la restauration et la création d'habitats adéquats", se réjouit Natuurpunt. "Grâce à des mesures ciblées, telles que la restauration des zones humides, la création de sites de reproduction appropriés, l'amélioration de l'habitat terrestre et l'élimination des espèces envahissantes, la situation de la rainette s'est considérablement améliorée au cours des dernières années", poursuit l'organisation.