La Semaine des sentiers s'ouvre en Wallonie pour promouvoir la mobilité piétonne

La Semaine des sentiers a débuté lundi en Wallonie pour mettre en lumière le rôle crucial des petites voiries publiques pour la mobilité piétonne et, par conséquent, encourager les citoyens et citoyennes à se remettre en marche, a annoncé l'ASBL Tous à pied dans un communiqué. Au programme: des dizaines d'activités, dont des balades, chantiers de débroussaillage et rencontres.