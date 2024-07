La sonde spatiale RAMSES ira à la rencontre d'un astéroïde frôlant la Terre

Cette Mission rapide Apophis pour la sécurité dans l'espace (RAMSES) prévoit un rendez-vous, à bonne distance, avec l'astéroïde d'environ 375 m de diamètre. Il doit passer à une distance de 32.000 km de la Terre le 13 avril 2029 et sera brièvement visible à l’œil nu pour environ 2 milliards d'humains depuis l'Europe, l'Afrique et certaines parties de l'Asie, selon un communiqué de l'ESA.

Mais la proximité du passage de ce géocroiseur, comme on appelle les objets approchant de l'orbite terrestre, est un évènement exceptionnel, selon les astronomes.

"Pour la première fois la nature nous en amène un astéroïde et va mener l'expérience elle-même", a estimé le chercheur français.

Ses instruments étudieront entre autres sa forme et sa surface et surtout l'influence qu'exerce l'attraction terrestre.

"Il suffira de regarder comment Apophis est étiré et comprimé par de puissantes forces de marée, qui pourraient provoquer des effondrements et d'autres phénomènes, et révéler de nouveaux matériaux sous sa surface", a-t-il ajouté.

Une décision formelle de lancement de la mission est attendue au conseil ministériel de l'ESA en novembre 2025.