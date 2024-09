Le bilan des inondations au Népal s'aggrave pour atteindre au moins 200 morts

Le patient travail de recherche des éventuels survivants s'est poursuivi lundi dans les quartiers de Katmandou recouverts de boue par des inondations et des glissements de terrain d'une ampleur inédite, qui ont fait au moins 200 morts.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la capitale du Népal et une bonne partie de l'est et du centre du pays ont été soumises à un déluge jamais vu depuis vingt ans en cette fin de la saison des moussons d'été d'Asie du Sud.

Des quartiers entiers de Katmandou ont été envahis par une marée de boue et de débris en tous genres générée par la crue soudaine et exceptionnelle de la rivière Bagmati qui traverse la vallée.