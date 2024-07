Le directeur du plus important label d'objectifs climatiques des entreprises démissionne

Ce départ fait suite à la vive contestation des salariés en avril après que la SBTi a annoncé qu'elle envisageait d'autoriser les entreprises à utiliser des crédits carbone pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes.

Dans sa déclaration, M. Amaral ne fait aucune référence à cette affaire et invoque des raisons personnelles qui "requièrent toute (s)on attention et (l)'ont amené à prendre la décision de (se) retirer."

La décision du SBTi avait été perçue comme une véritable volte-face par rapport à sa position historique sur le sujet et avait suscité des appels immédiats à la démission de M. Amaral et de son conseil d'administration.

Les crédits carbone sont générés par le financement de projets censés réduire ou éviter les rejets de gaz à effet de serre, à commencer par des projets de prévention de la déforestation. Mais ces certificats de papiers sont loin d'être rigoureux, et considérés par ses détracteurs comme un passe-droit pour continuer à polluer.

Fondée par le Pacte mondial des Nations-Unies, le WWF, le World Resources Institute et le Carbon Disclosure Project (CDP) et financée par le Bezos Earth Fund et la Fondation IKEA, la SBTi est la référence en matière d'évaluation des objectifs environnementaux des grandes entreprises.

Fièrement affiché par celles qui l'obtiennent, son tampon valide les plans de réduction des émissions des entreprises et leur cohérence avec l'accord de Paris de 2015.