Le Sénégal lance avec succès son premier satellite

Ce satellite, GAINDESAT-1A, a été lancé à 18h56 GMT (20h56 heure belge) vendredi depuis la base de Vandenberg en Californie, a-t-il indiqué sur le réseau social X (ex-Twitter) vendredi soir.

"Fruit de cinq années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible", a-t-il écrit.