Le Stiemerbeek, à Genk, va retrouver son cours naturel

La ville de Genk va réhabiliter le Stiemerbeek, un cours d'eau qui relie Waterschei à De Maten, en un corridor écologique bleu-vert. Au programme: création d'une piste cyclable et d'un sentier pédestre jalonnés d'aires de repos et de points de vue, aménagement paysager valorisant la biodiversité, et amélioration de la qualité de l'eau.

Le projet, d'un montant de 8,6 millions d'euros, est porté par la ville, la région flamande et la province du Limbourg. Il sera divisé en plusieurs phases et s'étalera jusqu'en mars 2026.

L'une des priorités du projet est la renaturation du cours d'eau, canalisé par le passé. "Nous souhaitons restaurer le Stiemerbeek et le rendre à la nature et aux citoyens", a souligné Toon Vandeurzen, échevin en charge de l'Espace et du Développement durable. "Cela se traduira par la création d'une piste cyclable et d'un sentier pédestre traversant la vallée, la création d'un cours d'eau parallèle pour améliorer la qualité écologique, et l'aménagement d'espaces de détente. Ces aménagements visent à renforcer l'attractivité du site", a-t-il expliqué.