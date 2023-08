Le studio Larian, créateur de Baldur's Gate III et symbole de l'essor vidéoludique belge

Le développeur s'est fait connaître en 2014 avec "Divinity: Original Sin", publié grâce à un financement participatif de plus de 940.000 dollars. Plus de 500.000 exemplaires seront vendus en moins de trois mois.

Ce succès, couplé à sa suite en 2017, a permis à Larian Studios de s'étendre à Barcelone, Dublin, Kuala Lumpur, Québec et Guildford, et de convaincre l'éditeur Wizards of the Coast de l'engager pour développer le troisième opus de Baldur's Gate.