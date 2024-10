Le typhon Krathon touche terre dans le sud de Taïwan

Le typhon Krathon a touché terre jeudi dans le sud de Taïwan, qui s'était calfeutrée deux jours avant l'arrivée du puissant cyclone tropical qui a déjà fait deux morts et plus de 100 blessés.

Les autorités ont recensé deux morts, deux disparus et plus de 100 blessés.

Les écoles et bureaux de l'île sont restés fermés depuis mercredi et les habitants de la ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud de l'île, avaient été invités à se mettre à l'abri.

Un autre homme, âgé de 66 ans et hospitalisé lundi à proximité de Taitung, dans le sud-est, après une collision entre son camion et un rocher tombé sur la route, est mort mercredi.

Krathon perturbe le trafic aérien, entraînant jeudi la suspension de tous les vols intérieurs pour le deuxième jour consécutif.

Le typhon a également provoqué des coupures d'électricité provisoires dans près de 55.000 foyers, d'après les autorités.

Les tempêtes tropicales sont courantes à Taïwan de juillet à octobre. Cependant, une étude récente a conclu qu'ils se formaient de plus en plus près des côtes, gagnaient plus rapidement en intensité et subsistaient plus longtemps après avoir touché terre en raison du changement climatique.