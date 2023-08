Les Belges jouent moins aux jeux vidéo que la moyenne européenne

Les Belges sont moins assidus aux jeux vidéo que leurs homologues européens, ressort-il d'un sondage publié mercredi par la Video Games Federation Belgium (VGFB), la fédération belge des entreprises spécialisées dans les arts vidéoludiques. Moins d'un Belge sur deux déclare en effet jouer entre trois et six heures hebdomadaires, alors qu'un Européen se divertit en moyenne durant 8,8 heures chaque semaine.

La part de joueuses se veut également plus importante au fil des années et grimpe à 46,7% (+2% par rapport à 2020). Elles sont en outre plus nombreuses à jouer sur leur téléphone ou leur tablette que les hommes.

En Belgique, moins de la moitié (42%) des sondés indiquent jouer entre trois et six heures par semaine. Ils sont tout de même 5% de plus à consacrer ce temps à leur passion par rapport à 2020. Plus d'un quart (26%) reconnaissent, eux, jouer plus de sept heures par semaine.

Les Belges sont par ailleurs amateurs de consoles pour s'adonner au plaisir vidéoludique: ils sont 59% à jouer sur ce support, devant les smartphones (50%), les ordinateurs de bureau et portables (39%) et les tablettes (33%). Les jeux de sport, de course et d'aventure sont les plus plébiscités sur console, alors que les jeux de réflexion, de mots et autres quiz ont la cote sur téléphone. Sur ordinateur, ce sont plutôt les jeux de stratégie, d'aventure et de course qui figurent en tête de classement.