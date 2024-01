Selon une enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) effectuée en 2022 par Statbel, l'office belge de statistiques, les femmes lisent plus que les hommes. Elles étaient 67% à avoir lu au moins un livre (en ce compris les livres audio et les livres électroniques), contre 52% des hommes. Elles sont aussi de plus grandes lectrices en volume, étant 24% à avoir lu au moins 10 livres au cours des 12 derniers mois, contre 15% des hommes.

Les 18-24 ans lisent autant que la tranche d'âge de personnes actives mais les plus de 75 ans lisent moins.

Pour la population totale, les chiffres s'établissent à 60% de lecteurs, et 19% de lecteurs d'au moins 10 livres.

On compte également plus de lecteurs parmi les gens qui travaillent. Les pensionnés sont ainsi 57% à avoir lu au moins un livre, contre 63% des travailleurs. Les indépendants sont plus nombreux à invoquer le manque de temps comme raison de ne pas avoir lu au moins un livre au cours des 12 mois précédents (14% contre 6% pour la population totale).

Le niveau d'éducation a une grande influence: 78% des personnes de 16 ans et plus diplômées de l'enseignement supérieur ont lu au moins un livre, alors qu'elles ne sont 39% à l'avoir fait parmi les personnes qui ont au plus un diplôme du secondaire inférieur.

La raison la plus souvent invoquée pour expliquer qu'on n'a pas lu est le manque d'intérêt. C'est le cas de 29% des répondants. La raison économique de ne pas avoir les moyens financiers d'acheter des livres n'est donnée que par 0.3% des répondants.