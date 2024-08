Les nuits de plus en plus chaudes pour 30% de la population mondiale, selon des chercheurs

L'étude menée par Climate Central, un groupe indépendant de scientifiques et de spécialistes de la communication sur le climat, a comparé la moyenne annuelle des nuits chaudes entre 2014 et 2023 avec un monde hypothétique sans changement climatique d'origine humaine, sur la base d'une méthodologie évaluée par des pairs et utilisant des modèles qui intègrent des données historiques. Ces dernières sont toutefois hétéroclites et parfois lacunaires dans certains pays, d'où le choix par les chercheurs d'un monde alternatif où la seule chose qui a changé est la quantité de carbone dans l'atmosphère.

Elle conclut qu'au cours des dix dernières années, environ 2,4 milliards de personnes ont connu au moins deux semaines supplémentaires de nuits avec des températures supérieures à 25°C par rapport à un monde sans changement climatique.

Trinité-et-Tobago dans les Caraïbes a connu l'augmentation moyenne la plus importante de tous les pays, avec 47 nuits supplémentaires par an au-dessus de 25 degrés Celsius. La ville indienne de Bombay a subi deux mois supplémentaires de nuits chaudes.