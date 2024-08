Les organisateurs jugent "très bonne" qualité de l'eau de la Seine lors des triathlons

"Les échantillons prélevés hier entre 5 et 6 heures du matin ont montré des niveaux d'E.Coli", la plus problématique des deux bactéries fécales mesurées pour autoriser ou non la tenue des compétitions en eau vive, "compris entre 192 et 308" unités formant colonies par millilitre (UFC/ml), a dit Anne Descamps, porte-parole du Cojo, lors d'un point presse.

Ces résultats sont "considérés comme très bons par World Triathlon", la fédération internationale qui a donné le feu vert aux premières olympiques dans la Seine.