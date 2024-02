L'Est du pays s'apprête à vibrer au rythme du carnaval

Malgré des congés scolaires décalés en Fédération Wallonie Bruxelles, l'Est du pays s'apprête à vivre des heures de fêtes, avec les festivités carnavalesques qui débuteront dès jeudi, avec la journée dédiée aux "vieilles femmes". Pour l'occasion, des centaines d'entre elles envahiront de nombreuses localités de la communauté germanophone et de communes francophones avoisinantes. Elles donneront ainsi le coup d'envoi des festivités carnavalesques, qui se prolongeront jusque mardi, avec en apothéose, le "Rosenmontag" ou "lundi des roses" et ses traditionnels défilés costumés, longs de plusieurs kilomètres.

Costumées comme dans les années 1900, manteau de fourrure, chapeau et boa en plumes colorées autour du cou, les femmes seront des milliers à prendre possession des administrations communales mais aussi des cafés à Eupen, La Calamine, Amblève, Bullange, Bütgenbach, Raeren et Saint-Vith, Welkenraedt ou encore Dolhain.

À La Calamine par exemple, le cortège du lundi sera constitué d'une centaine de chars, groupes et fanfares. Il comptera plus de 3.500 participants et s'étendra sur plus d'1,5 km. Les participants parcourront un itinéraire de 7,5 km dans la commune. Plusieurs tonnes de friandises et gadgets seront distribuées aux visiteurs.

Le carnaval rhénan ne sera pas le seul mis à l'honneur puisque le folklore wallon sera aussi célébré du côté de Malmedy avec le Cwarmê et son cortège des masques traditionnels, le dimanche.