L'idée de criminaliser les dommages environnementaux largement partagée dans la population

Plus de sept personnes sur 10 (72%), sondées dans 18 pays du G20, se disent favorables à ce que le fait d'approuver ou permettre des actions causant des dommages importants à l'environnement ou au climat - par des gouvernements ou des responsables de grandes entreprises -, soit reconnu comme une infraction pénale, ressort-il du dernier sondage "Global Commons Survey 2024" réalisé par Ipsos UK à la demande des organisations Earth4All et the Global Commons Alliance (GCA).