L'Observatoire royal de Belgique partie prenante dans la mission Hera de l'ESA

L'Observatoire royal de Belgique développera l'un des instruments à bord de la sonde Hera, GRASS (GRAvimeter for Small Solar system objects), avec la société espagnole EMXYS. Il s'agit du premier instrument chargé de mesurer directement la gravité de surface d'un astéroïde, qui est un million de fois plus faible que la gravité de surface de la Terre.

Première mission européenne de défense planétaire, Hera est la contribution de l'Europe à une expérience internationale visant à protéger la Terre contre les impacts d'astéroïdes. Elle permettra une étude détaillée d'un astéroïde après un impact avec la sonde Dart lancée par la Nasa en 2022. Il s'agit également d'une mission scientifique axée sur l'origine et l'évolution de notre système solaire.

Embarqué sur le CubeSat Juventas, GRASS se posera sur Dimorphos en 2027 et fournira des informations détaillées sur la structure intérieure et la dynamique du système binaire d'astéroïdes.

L'Observatoire royal contribue également à l'étude et aux simulations de l'atterrissage de Juventas sur l'astéroïde. De plus, l'ORB, en collaboration avec VITO Remote Sensing, a contribué au développement et à l'analyse des données de l'imageur thermique TIRI à bord du vaisseau spatial principal Hera.

Le lancement de Hera est prévu pour le 7 octobre 2024 à 16h52 heure belge (10h52 heure locale), au Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). La fenêtre de lancement de cette mission est d'environ un mois, ce qui signifie que le vaisseau spatial peut être lancé à une date ultérieure dans cette fenêtre si nécessaire.