L'UCLouvain questionne le pape sur l'environnement et la place des femmes

Étudiants, doctorants et professeurs de l'UCLouvain ont adressé une lettre au pape François, en visite à Louvain-la-Neuve samedi. Ils ont tenu à initier un dialogue avec le souverain pontife, en exprimant leurs préoccupations sur la défense de l'environnement, les inégalités face au dérèglement climatique, les "racines philosophiques" mais aussi la place des femmes dans l'Église et la société.

"Comment considérer sereinement l'avenir si la vie, dans sa diversité, s'effondre autour de nous? Comment considérer sereinement l'avenir quand on est témoin du divorce entre, d'une part, le savoir sur les destructions environnementales et, d'autre part, la constatation d'une inaction face aux enjeux écologiques?", questionnent les cinquante signataires de la lettre.

Ils pointent aussi les différences entre le Nord et le Sud et leur inégalité face au dérèglement climatique. "Si la modernité européenne a pu développer une économie capitaliste et une rationalité instrumentale, c'est parce qu'elle a auparavant déployé son emprise sur les terres américaines et y a trouvé des ressources gigantesques pour son propre développement. Les entreprises coloniales européennes, en organisant savamment le pillage des ressources du Sud global, sans égard pour l'équilibre des écosystèmes et des populations indigènes, ont généré ce que Laudato si' (la seconde encyclique du pape François, NDLR) appelle une 'dette écologique'".