Niger: une mosquée vieille de près de 200 ans s'effondre après des pluies diluviennes

La mosquée de Zinder, une des plus anciennes du Niger construite il y a près de 200 ans, a été détruite mardi après des pluies diluviennes, dans ce pays qui compte plus de 95% de musulmans, a appris mercredi l'AFP auprès de résidents.

La région de Zinder, située dans le centre-est, est l'une des plus touchées par l'intense saison des pluies qui s'abat depuis juin sur le Niger, immense pays désertique et affecté par le changement climatique.

Construite au milieu du 19e siècle, cette mosquée était hautement symbolique pour les habitants de Zinder, deuxième ville du pays.

"Pendant des centaines d'années, les fidèles sont venus parfois de très loin pour y prier chaque vendredi et à l'occasion des fêtes musulmanes", raconte El Hadj Mansour Kakalé, un chef religieux local.

Bâtie en banco - un mélange de terre et de paille - elle figure sur la liste des mosquées les plus visitées du pays après celle d'Agadez (nord) construite en 1515 et classée au patrimoine mondial de l'Unesco, d'après le ministère nigérien du Tourisme qui l'a récemment restaurée.