Ommegang, un projet belge de recherche scientifique pour détecter les mini-trous noirs

Une étude récemment publiée indique que le passage de ces mini-trous noirs, en deçà de la distance Terre-Lune, pourraient perturber les orbites des satellites de positionnement GNSS, comme les satellites GPS et Galileo. Le champ de pesanteur de la Terre pourrait également connaître des variations, détectables par des gravimètres supraconducteurs, capables de mesurer la pesanteur au centième de milliardième près.

Or, l'ORB possède une expertise dans le traitement des données GNSS et dans la mesure de la pesanteur. L'Observatoire a par ailleurs géré deux gravimètres supraconducteurs, à Membach et Rochefort, avec respectivement 28 et 10 ans de données accumulées.

Grâce à ces données et celles d'autres observatoires internationaux, l'ORB et l'ULB vont poursuivre leur projet, sans autre expérience coûteuse. "Ce projet interdisciplinaire est une façon inédite de faire de la science, et nous nous attendons à de nombreux résultats féconds", se réjouit Sébastien Clesse de l'ULB.