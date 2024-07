"Où est le chapitre dédié à la transition écologique de la FWB?", s'insurge Ecolo

"J'imagine mal que ce sujet soit considéré comme accessoire pour Les Engagés après les promesses de campagne tonitruantes", a tancé l'ancienne ministre de l'Enfance et de la Culture. Le soutien au développement de cantines durables et locales avancé pendant la campagne des Engagés ne se trouve pas non plus dans l'accord de gouvernement, a-t-elle relevé.

Le texte n'évoque pas les investissements pour la transformation énergétique des bâtiments scolaires, culturels ou sportifs; et il ne s'attarde pas sur les enjeux pédagogiques autour des questions environnementales.

"Comment pouvez-vous, chers collègues, priver les élèves des clés de compréhension qu'ils demandent avec tant d'insistance pour appréhender le dérèglement climatique, la perte de biodiversité ou les limites planétaires?", s'est insurgée la députée.