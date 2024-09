Ouragan, super typhon... Un mois de septembre diluvien

Les pluies qui ont frappé mi-septembre l'Europe centrale et orientale sont "de loin les plus fortes jamais enregistrées" dans la région, révèle une étude publiée mercredi par le réseau de scientifiques World Weather Attribution (WWA).

Super typhon Yagi balayant l'Asie, inondations meurtrières au Sahel et en Europe, ouragan Hélène sur le point de toucher la Floride... Le mois de septembre a été marqué par des précipitations intenses, qu'il est encore trop tôt pour relier avec certitude au changement climatique.

Dans la ville japonaise de Wajima, plus de 120 millimètres d'eau sont tombés en une heure au passage du typhon Yagi le matin du 21 septembre, un record depuis le début des mesures en 1929.

"C'est probablement un des marqueurs communs des phénomènes observés dans des régions du monde pourtant très différentes", a-t-il ajouté.

Le réchauffement climatique a doublé la probabilité, comparé à l'ère pré-industrielle, de connaître des précipitations intenses pendant quatre jours, selon l'étude du réseau WWA.

- Plus chaud et plus humide ? -

"C'est très difficile d'attribuer au changement climatique différents phénomènes survenant au même moment dans le monde", remarque auprès de l'AFP Liz Stephens, responsable scientifique du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.